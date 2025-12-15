Vi vet kanskje hvem Scarlett Johansson spiller i The Batman - Part II

HQ

The Batman - Part II Det er kanskje fortsatt nesten to år til filmen kommer, men i takt med at oppfølgeren nærmer seg produksjon, øker spekulasjonene om handlingen, regien og mer fra Matt Reeves' oppfølger. Spesielt fansen har lurt på hvem MCU-alumni Scarlett Johansson skal spille i filmen.

En ny rapport fra Jeff Sneiders Insneider-blogg peker på at ScarJo skal spille Gilda Gold. Dette navnet er kanskje ikke et navn som springer rett ut fra tegneseriene, men det peker mot en annen viktig Gotham-spiller som dukker opp i The Batman - Part II.

Gilda Gold er nemlig kona til Harvey Dent i Batman-tegneseriene. Dette peker mot at Dent, kanskje bedre kjent som Two Face, dukker opp i The Batman - Part II. Vi vet ikke med sikkerhet om han er hovedskurken, eller om han kanskje bare har en mindre rolle for å introdusere Gold for oss. Reeves holder plottdetaljene tett til brystet, og vi må vente til 2027 for å se hele bildet.