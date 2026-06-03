Victor Wembanyama inviterte lagkameratene i San Antonio til å se Obsession før NBA-finalen

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Victor Wembanyama, stjernen i San Antonio Spurs, som skal prøve å vinne sin første NBA-ring i sitt tredje år i NBA, mot New York Knicks i finalen, hadde en idé for å få lagkameratene til å slappe av før finalen: å se en film. Men ikke hvilken som helst film ... ifølge ESPN-reporter Michael C. Wright valgte Wembanyama en av sesongens heteste skrekkfilmer, Curry Baker's Obsession.

Tilsynelatende inviterte den 22 år gamle franske spilleren dem til en visning av Obsession, "for å slappe av fra den emosjonelle tollen av Game 7 på vei inn i finalen".

Fansen har reagert på nyheten med beundring for sitt idol 'Wemby', som allerede fungerer som en leder på og utenfor banen til tross for sin unge alder, selv om mange har påpekt at Obsession er en ganske stressende film å slappe av i... selv om den er en absolutt godbit for skrekkfans.

Obsession ser allerede ut til å bli en av de mest lønnsomme filmene gjennom tidene, og har hatt premiere i flere markeder siden i vår (i Frankrike hadde den premiere i mai), med Tyskland og Spania som de siste store markedene som åpner 26. juni.

Victor Wembanyama ledet San Antonio Spurs til å slå ned de regjerende NBA-mesterne Oklahoma City Thunder, som vant i kamp 7 i Oklahoma, og har som mål å erobre sitt første NBA-mesterskap siden 2014. Den første av en Best of Seven-serie med kamper finner sted i natt (torsdag 4. juni kl. 2:30 CEST, 1:30 BST).