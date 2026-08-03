Victor Wembanyama «savner ikke NBA», men savnet FIBA-basket da han kom tilbake til Frankrike

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Den neste runden av kvalifiseringen til FIBA-verdensmesterskapet i basketball 2027 nærmer seg (24. august–1. september), og den markerer Victor Wembanyamas comeback på det franske landslaget etter to år. Hans siste kamp for landslaget var finalen i OL i Paris 2024, der de tapte mot USA, og siden den gang har Wemby konsentrert seg om sin NBA-karriere og gikk glipp av EuroBasket sommeren 2025, men han vil være med laget i de to kampene mot Slovenia (27. august) og Sverige (30. august), samt sannsynligvis to vennskapskamper mot Serbia 20. og 23. august.

I en samtale med pressen under renoveringen av en basketballbane i Nanterre innrømmet Wembanya at han savnet å spille for Frankrike. «Når jeg kommer tilbake hit, gjør det meg veldig godt. Jeg savner ikke NBA akkurat nå, men jeg savner FIBA-basket», sa den 22 år gamle stjernen (via Basket News), hvis siste opptredener ikke var så bra, ettersom San Antonio Spurs tapte NBA-finalen mot New York Knicks, til tross for at de var favoritter.

«Det er noen ganger vanskelig å holde kontakten med Frankrike hver dag, når man er borte så mange måneder på den andre siden av Atlanterhavet. Men å komme tilbake hit er det ingenting enklere, for dette er folk jeg kjenner, folk jeg stoler på», sa Wemby. «Jeg var nesten utelukkende omgitt av gode mennesker da jeg vokste opp i Nanterre og i Frankrike generelt».