Videoen viser Jak & Daxter-remasteren som ble foreslått for PlayStation, men som aldri ble noe av

Hvis du har vokst opp med en PlayStation 2, vet du allerede hvor vondt det er å se elskede franchiser forsvinne ut i intet. Crash fikk sitt comeback. Spyro fikk sitt. Men Jak & Daxter? Venter fortsatt. Og det viser seg at vi kom nærmere en nyinnspilling enn noen av oss ante.

En video har dukket opp på sosiale medier som viser en remaster-pitch for Jak and Daxter: The Precursor Legacysom ble foreslått for PlayStation av Sanzaru Games.

Historien kommer fra Travis Howe, en animatør med en CV som spenner over SEGA, Microsofts 343 Industries (hvor han jobbet med Halo 5), og nesten åtte år hos Sanzaru Games. Han fortalte nylig at et lite team i studioet satte sammen en formell pitch for en remaster, komplett med en CGI-animasjonssekvens bilde for bilde for å vise Sony nøyaktig hvordan et oppdatert Jak & Daxter kunne se ut.

"For en god stund siden ble det satt sammen et team for å presentere en remaster av Jak & Daxter", forklarer Howe. "Jeg ble bedt om å animere en IGC shot-for-shot, for å vise hvordan denne oppdaterte versjonen ville se ut."

Timingen gjør hele historien enda mer bittersøt. Sanzaru Games (best kjent for Asgard's Wrath og det folkekjære Sly Cooper: Thieves in Time) ble lagt ned av Meta i januar 2026, sammen med de andre studioene Armature og Twisted Pixel. Så ikke bare ble remasteren avvist, men studioet som drømte den opp eksisterer ikke lenger.

