Vikinger inntar Dying Light

Vikinger har aldri vært så hete som nå siden... ja, vikingtiden egentlig. Dette takket være TV-serien Vikings og spill som Assassin's Creed Valhalla og flere. Nå avsløres det at det snart ankommer enda flere vikinger, denne gangen i Dying Light, av alle ting. I Viking: Raiders of Harran introduseres vi for Björn the Warrior og Björn the Berserker som utgjør to nye karakterer, men også for nye våpen.

Sistnevnte inkluderer tohåndsøksen Ragnarök, sverdet Aesir og Asgard's Protector som er et vikingskjold. Alle tre våpen kommer dessuten i to varianter. Dette og mye mer inngår i pakken Viking: Raiders of Harran som er ute nå på PC, PlayStation 4 og Xbox One. Sjekk ut traileren nedenfor.