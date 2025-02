Vil du bli udødeliggjort i The Elder Scrolls VI?

HQ

Vi har visst i nesten et tiår at The Elder Scrolls VI er på vei, men Bethesda har vært ekstremt hemmelighetsfulle om prosjektet, og det er egentlig ingenting som tyder på at det kommer i nær fremtid. Tvert imot går det langt flere rykter om en remaster eller nyinnspilling av The Elder Scrolls IV: Oblivion, et tegn på at det kan ta flere år før det er på tide med den sjette delen.

Nå kommer det imidlertid et lite livstegn, da Bethesda via Bluesky kunngjør at de holder en auksjon der vinneren får sjansen til å bli en ikke-spillbar karakter i The Elder Scrolls VI. Auksjonen er en del av en innsamlingsaksjon for Make-A-Wish (ideell organisasjon grunnlagt i USA som hjelper til med å oppfylle ønskene til kritisk syke barn), og vinneren vil jobbe direkte med Bethesda Game Studios for å skape sin egen karakter som vil vises i spillet. På auksjonssiden kan vi lese :

"Kaller alle spillere og fantasy-fans! Denne muligheten en gang i livet lar deg udødeliggjøre deg selv i et av de mest etterlengtede videospillene gjennom tidene, The Elder Scrolls VI. Med denne eksklusive opplevelsen vil du samarbeide med utviklerne for å skape en tilpasset karakter som vil dukke opp i spillet, og sette ditt preg på den legendariske serien."

Auksjonen er for øyeblikket oppe i 10 150 dollar, så det kommer til å koste en pen slant å få muligheten til å bli udødeliggjort i Bethesdas rollespill - men det går absolutt til en god sak.