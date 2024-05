Vil Perfect Dark og State of Decay 3 vises frem neste måned?

HQ

Som du sikkert vet, har Microsoft bekreftet at det vil være en Xbox Games Showcase 9. juni, hvor vi forventes å se hva fremtiden har å tilby Xbox-spillere. Så hva kan vi forvente oss da?

Det er mye som tyder på at vi vil se spill som kommer senere i år, for eksempel Indiana Jones and the Great Circle, Avowed og utvidelsen som kommer til Starfield. Men utover det vet vi ingenting - selv om Gears 6 har vært sterkt ryktet.

Nå minner imidlertid Xbox-innsider Klobrille oss om hva Xbox Game Studios-sjef Matt Booty sa for et knapt år siden, nemlig at han forventet at vi ville se både Perfect Dark og State of Decay 3 innen 18 måneder, en periode som inkluderer arrangementer som den nevnte Xbox Game Showcase i juni, men også Gamescom i august og The Game Awards i desember (som er spesifikt måned 18 fra uttalelsen).

Det er usannsynlig at vi får se begge spillene, men ett av dem virker rimelig hvis Booty faktisk har til hensikt å leve opp til uttalelsen sin.