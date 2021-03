Vil PlayStation VR 2 la oss bruke en banan eller dorull som kontroller?

Du ser på Annonser

Da Sony bekreftet at de jobber med et nytt PlayStation VR-headset til PlayStation 5 sa de blant annet at de nye kontrollerene vil ha flere av de samme egenskapene som DualSense-kontrolleren, men det er tydeligvis ikke den eneste måten de ønsker å la oss spille på.

Det japanske selskapet har lagt inn søknad på et patent som vil la oss bruke vanlige gjenstander og objekter som kontrollere. Kort sagt vil systemet la kameraet og konsollen se omrisset, fargene og slikt til gjenstanden, og deretter bruke maskinlæring til å lese eventuelle bevegelser vi gjør med den. Bildet som følger med bruker en banan som eksempel.

Dette er selvsagt rake motsetningen til patentet Sony søkt om patent på i fjor. Her ser vi en skikkelig kontroller hvor knappen på undersiden gir motstand i skikkelig DualSense-stil, samtidig som at kontrolleren til enhver tid leser hvor fingrene dine er og har haptiske vibrasjoner.

Som vanlig er det veldig viktig å bemerke at patentsøknader i spillverden ikke alltid blir en realitet, og enda sjeldnere akkurat som søknaden. Disse gjør det uansett klart at Sony har lært en rekke lærepenger av det originale PlayStation VR og har spennende planer for oppfølgeren.