Vil vi noen gang kunne spille videospill i sanntid mellom jorden og Mars?

Ideen om å spille mellom jorden og Mars har skapt mye oppmerksomhet den siste tiden, spesielt etter at Elon Musk advarte mot spilling på Mars etter å ha spilt Path of Exile 2 ved hjelp av Starlink mens han fløy på et fly. Musk, som er kjent for sine romfartsprosjekter og teknologiske innovasjoner, demonstrerte potensialet i Starlinks høyhastighetsinternett ved å spille i sanntid i 30 000 fots høyde. Dette vekket nysgjerrigheten på om gaming en dag kunne utvides til interplanetariske avstander. Men selv om teknologien gjør fremskritt, er det én stor hindring som gjør det praktisk talt umulig å spille i sanntid mellom jorda og Mars for øyeblikket: lysets hastighet.

Problemet med ventetid

Utfordringen med å spille på tvers av planeter handler om ett grunnleggende problem: kommunikasjonsforsinkelser. Selv på det nærmeste er Mars omtrent 54,6 millioner kilometer fra jorden. Signaler som sendes fra jorden til Mars, beveger seg med lysets hastighet, som er omtrent 300 000 kilometer per sekund. Det betyr at det kan ta alt fra 4 minutter til 20 minutter for et signal å nå frem til Mars, avhengig av planetenes posisjoner.

For spill er latenstiden avgjørende. I nettspill må handlinger - som skyting eller angrep - behandles nesten umiddelbart for å gi en god opplevelse. En forsinkelse på bare noen få sekunder kan gjøre spillene uspillbare. Mellom jorden og Mars kan forsinkelsen være flere minutter, noe som gjør det umulig å spille flerspillerspill i sanntid. En spiller på jorden kan trykke på en knapp, men handlingen vil ikke bli registrert på Mars før flere minutter senere, og vice versa.

Hvorfor Starlink ikke kan løse problemet

Musks Starlink-satellittinternett har revolusjonert internettilgangen på jorden, og gir høyhastighetsforbindelser selv i avsidesliggende områder. Teknologien er imidlertid utviklet for relativt korte avstander - mellom jordoverflaten og en lav bane rundt jorden. Selv om Starlinks ytelse i 30 000 fots høyde er imponerende, er den ikke rustet til å håndtere de enorme avstandene mellom jorda og Mars.

Selv om et lignende satellittnettverk ble etablert rundt Mars, ville problemet med signalforsinkelser bestå. Uansett hvor rask infrastrukturen er, kan den ikke overvinne det grunnleggende problemet med tiden det tar for data å reise over millioner av kilometer.

Kan det løses?

Selv om dagens teknologi gjør interplanetarisk spilling i sanntid umulig, betyr ikke det at det alltid vil være utenfor rekkevidde. Et område som kan tilby en løsning i fremtiden, er kvantekommunikasjon. Denne teknologien kan i teorien gjøre det mulig å overføre informasjon nesten umiddelbart, selv over store avstander. Kvantekommunikasjon er imidlertid fortsatt på et tidlig utviklingsstadium, og det vil kreve mange års forskning før den kan brukes til kommunikasjon i verdensrommet.

Foreløpig er det mest sannsynlige scenariet for interplanetariske spill asynkrone interaksjoner - der handlinger lagres og deretter utføres når signalet endelig når den andre planeten. På denne måten kan spillerne samhandle med hverandre, men uten behov for umiddelbar respons. Det er kanskje ikke den sanntidsspillopplevelsen vi er vant til, men det kan være en brukbar løsning i fremtiden.

Fremtiden for spill i verdensrommet

Musks planer om å kolonisere Mars og de fremskrittene SpaceX gjør innen romfart, kan legge grunnlaget for nye typer spillopplevelser i fremtiden. Selv om sanntidsspill på tvers av planeter fortsatt ligger langt frem i tid, er ideen om å spille spill i verdensrommet, enten det er med lokale spillere på Mars eller gjennom asynkrone systemer, noe som etter hvert kan bli virkelighet.

Inntil videre må spillere imidlertid nøye seg med de avanserte internettforbindelsene som er tilgjengelige på jorden, uten umiddelbare utsikter til å komme i kontakt med spillere på Mars. Drømmen om spilling mellom planeter ligger fortsatt langt frem i tid, men etter hvert som teknologien utvikler seg, er den kanskje ikke så langt unna som vi tror.

Så tror du at fremskritt innen romfart og kommunikasjonsteknologi til slutt vil gjøre interplanetarisk spilling mulig, eller er det bare en fjern drøm for øyeblikket?