Elon Musk advarer mot spilling på Mars etter å ha spilt Path of Exile 2 gjennom kraften i Starlink mens han fløy på et fly

SpaceX-grunnlegger Elon Musk er ikke bare verdens rikeste mann - han er også en hardcore gamer. Han ble faktisk en legende i Diablo 4, og satte listen latterlig høyt ved å fullføre nivå 150 på under to minutter. Men Musks spillferdigheter stopper ikke der. Han har også vist sine ferdigheter i Path of Exile 2, til et punkt der spillet ikke hadde noe annet valg enn å sparke ham ut for å spille "for godt".

Nå har Elon Musk fått noen til å heve øyenbrynene med en overraskende advarsel om spilling på Mars, etter en uventet spilløkt der han spilte Path of Exile 2 mens han fløy høyt oppe i luften, takket være SpaceXs Starlink-internett.

Musk, som er kjent for å være verdens rikeste mann og en notorisk gamer, tok til X (tidligere Twitter) for å dele opplevelsen med sine 207 millioner følgere. Han viste stolt frem sin evne til å spille i sanntid fra et fly, og understreket hvor langt Starlink har kommet. Ifølge Musk er teknologien nå så avansert at den gjør det mulig for spillere å spille Path of Exile 2 under flyvningen som om de satt hjemme.

Øyeblikket utløste raskt begeistring og nysgjerrighet rundt fremtidens spilling, spesielt når det gjelder muligheten til å spille fra Mars. Kunne vi virkelig koble oss sammen i sanntid på tvers av det enorme verdensrommet? Musk var imidlertid ikke like begeistret for ideen som fansen. Selv om han erkjente at spilling på Mars kunne være mulig, påpekte han den harde realiteten ved romfart: lysets hastighet. På grunn av den enorme avstanden mellom jorden og Mars ville det ikke være mulig å spille i sanntid. Han forklarte at signalet ville bruke alt fra 4 til 20 minutter på å reise, noe som gjør enhver form for live gaming-opplevelse uaktuell for øyeblikket.

Musks kommentar førte naturligvis til en rekke spøkefulle reaksjoner fra fansen, der noen spøkte med den vanvittige ping-tiden, mens andre foreslo at de kunne løse problemet ved å legge en ethernet-kabel mellom de to planetene.

Denne utvekslingen fikk mange til å tenke på hvordan gaming kan komme til å se ut i fremtiden, spesielt når Mars endelig blir kolonisert. Musks nylige kunngjøring om å starte et AI-spillstudio har tross alt allerede fått spillmiljøet til å summe. Hvis noen kan få til interplanetarisk gaming i fremtiden, er det sannsynligvis ham - men inntil videre må jordbundne spillere nøye seg med Starlink i 30 000 fots høyde.

Så med det i bakhodet, tror du vi noen gang kommer til å spille på tvers av planeter, eller er det bare en ønskedrøm foreløpig?