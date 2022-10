Vil Xbox og Activision Blizzard kunne drepe PlayStation og streamingtjenester?

HQ

Mens Brasil altså har godkjent Microsoft sitt oppkjøp av Activision Blizzard har det engelske konkurransetilsynet, "The Competition and Markets Authority" (CMA), som kjent bestemt seg for å ta en ekstra nøye vurdering av om dette bør stoppes eller ei. Nå vet vi hvorfor og hva Microsoft tenker om saken.

CMA sier nemlig til gamesindustry.biz at Microsoft sitt eventuelle oppkjøp av Activision Blizzard vil kunne skade både PlayStation og streamingfokuserte selskaper som Amazon og Nvidia:

"CMA er bekymret for at å ha full kontroll over denne sterke katalogen, særlig sett i lys av Microsofts allerede sterke posisjon når det gjelder spillkonsoller, operativsystemer og nettskyinfrastruktur, kan resultere i at Microsoft skader forbrukere ved å svekke Sonys, Microsofts sterkeste spillkonkurrent, evne til å konkurrere. Dette gjelder også andre eksisterende rivaler og potensielt nye som ellers kunne ført til sunn konkurranse gjennom innovative medlemstjenester og nettskytjenester(...)CMA forstår at ABKs (Activision Blizzard King red.anm) nyeste spill på nåværende tidspunkt ikke er tilgjengelig via et medlemskapsprogram dagen de lanseres, men vurderer at dette kan endres etter hvert som programmene fortsetter å vokse. Etter sammenslåingen vil Microsoft få kontroll over disse viktige spillene, og kan bruke dem til å skade rivalenes konkurranseevne."

Microsoft er som kjent selvsagt sterkt uenig i dette, og gir flere grunner til hvorfor i en uttalelse til gamesindustry. Blant annet sier de at tanken på at en markedsleder som PlayStation skades nevneverdig av tredjeplassen er latterlig, og at spillerbasen på Sonys konsoller ville forblitt langt større enn den på Xbox selv alle Call of Duty-spillere gikk over til sistnevnte. Faktisk mener de at Sony stadig har flere eksklusiver enn dem selv etter et slikt oppkjøp, så å få Activision Blizzard over til Xbox vil komme forbrukerne til gode siden konkurransen blir tettere og gi oss flere muligheter.

Artikkelen inneholder enda flere begrunnelser fra begge parter, så klikk deg gjerne inn om du har lyst å lese alt, men hva tror du oppkjøpet vil kunne føre til? Er det mest positivt eller negativt?