Thomas Partey, ghanesisk fotballspiller som for tiden spiller i spanske Villarreal, og som tidligere har spilt i Arsenal og Atlético de Madrid, er tiltalt for ytterligere to tilfeller av voldtekt. Dette er ikke de samme tiltalepunktene som han vil bli stilt for retten for i november 2026, etter at han ble løslatt mot kausjon i fjor sommer.

De nye siktelsene kommer fra en annen anmeldelse mot ham i 2020, en sak som London-politiet gjenåpnet i 2025, og som gjaldt to tilfeller av voldtekt mot et annet offer. Han må møte i Westminster Magistrates' Court den 13. mars for en første høring.

Partey erklærte seg ikke skyldig i fem tilfeller av voldtekt mot to kvinner og seksuelle overgrep mot en tredje kvinne i fjor sommer, som skjedde i London i 2021 og 2022. Etter å ha blitt løslatt mot kausjon før rettssaken i november 2026, skrev han kontrakt med Villarreal, som for øyeblikket ligger på fjerdeplass i LaLiga med samme poengsum som Atlético de Madrid.

Partey har fått lov til å spille fotball, med det eneste forbudet mot å kontakte ofrene og informere om eventuelle reiser 24 timer i forveien. Signeringen av Partey i Villarreal, etter at tiltalen var tatt ut og han skulle stilles for retten, var svært kontroversiell blant fansen til det spanske laget.