Viltrum-imperiet får forsterkninger i form av Anissa og Lucan

Flere Viltrumites blir med på listen over Invincible VS. Selv om det er litt av et meme at mange av spillets spillbare figurer stort sett bruker de samme kreftene, ser vi i Anissa og Lucans spilltrailer hvordan selv om spillestilene deres ser like ut, har Quarter Up gjort karakterenes bevegelsessett forskjellige.

Fra det korte innblikket vi får i traileren nedenfor, ser det ut til at Anissa handler om å holde fiender i kombinasjoner gjennom sterke kombinasjoner på bakken, før hun sender dem opp i luften et øyeblikk og deretter smeller dem ned igjen med et ødeleggende dobbeltstamp. Lucan, derimot, bruker magen mye ut fra det vi så, skyver motstandere over skjermen og er mest komfortabel i luften. Han har også en mer grappling-aktig kampstil, noe som kan gjøre ham til en favoritt for alle King-hovedspillere der ute, mens Anissa er en angriper som stormer nedover.

Mark og Omni-Man får skikkelig juling i traileren, da det 12. og 13. medlemmet av denne kommende tag-listen gjør seg kjent. Det vil være 18 karakterer totalt når spillet lanseres i april, så vi vil sannsynligvis ha noen flere avsløringer om ikke lenge.