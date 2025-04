Vin Diesel teaser for en kunngjøring på Riddick: Furya

Vin Diesel har tilsynelatende og ironisk nok gått tom for drivstoff i det siste. Den populære skuespilleren som pleide å dukke opp i kassasuksesser flere ganger i året, har kommet inn i en periode hvor vi ikke har sett ham i særlig mye av substans på en stund. Bortsett fra Guardians of the Galaxy Vol. 3 (der han gir stemme til Groot, så det er neppe mye å mase om) i 2023, har vi ikke sett Diesel i en film siden, men han har mye på gang.

HQ

Mellom Fast X: Part 2, xXx 4, en ryktet Groot frittstående film og til og med antatt etterspørsel etter mer The Last Witch Hunter, pluss til og med en annen Riddick film, virker fremtiden lys for Diesel. Og ennå vet vi ikke når (eller om) noen av disse kommer ... Men det får vi kanskje snart.

Diesel har tatt til Instagram for å si "Innkommende ... Riddick..." med et bilde av hans berømte karakter. Dette ser ut til å antyde at vi snart får vite mye mer om filmen Riddick: Furya, noe som ville være fornuftig siden den har vært i produksjon til en viss grad en god stund.

Gleder du deg til å se Riddick komme tilbake?