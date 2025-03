Vinícius har tilbud fra Saudi-Arabia, men sier han er avslappet med tanke på fremtiden og håper han kan forlenge med Real Madrid

HQ

De siste ukene har det blitt stadig mer snakk om en mulig overgang for Vinícius Jr. fra Real Madrid til den saudiarabiske proffligaen, og ryktene har gått om at Saudi-Arabia er villig til å betale den største summen noensinne for en fotballspiller for å overbevise klubben og den brasilianske spilleren om å aktivere utkjøpsklausulen sin - 1 milliard euro - og forlate klubben denne sommeren.

Vinícius, 24 år gammel, har kontrakt til 2027, men klubben - og fansen - virker mer opptatt av å sikre en kontraktsfornyelse enn spilleren, vel vitende om at han har stor forhandlingsmargin, og å befeste sin status som en uunnværlig spiller for klubben, som nå møter hard konkurranse fra Kylian Mbappé.

På pressekonferansen før kveldens Champions League-kamp snakket Vinícius om fremtiden sin, og sa at han er "veldig avslappet". "Jeg har en kontrakt til 2027, og jeg håper vi kan fornye den snart. Jeg er lykkelig her, og det er en drøm som går i oppfyllelse, jeg kunne ikke vært noe bedre sted enn der jeg er akkurat nå."

Ifølge spanske As fortalte brasilianeren tidligere i forrige måned hvor mye penger han håper å få for sin neste kontrakt. Og det ser ut til at det ikke vil skje noen ytterligere bevegelser før etter sesongslutt, til sommeren - etter juli, da Real Madrid spiller den nye FIFA Club World Cup. Mediet sier at "viljen til at spilleren fortsetter er bra for begge parter".