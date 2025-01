Saudi-Arabia vil forsøke å signere Vinícius Jr. til sommeren for en rekordstor sum, ifølge rapport

HQ

Saudi-Arabia satser stort på toppspillere for å tiltrekke seg internasjonal interesse, vel vitende om at noen av deres største nåværende stjerner er aldrende (Cristiano Ronaldo, Karim Benzema) eller er i ferd med å forlate landet, som Neymar. Og en nøkkelspiller de har hatt i tankene en stund er Vinícius Jr, den brasilianske spissen som har blitt stjernen i Real Madrid siden debuten i 2018.

Vinícius er en nøkkelspiller for Real Madrid, og har scoret i to Champions League-finaler i 2022 og 2024, og i går kveld passerte han 101 mål for Madrid i 5-1-seieren over Salzburg. De siste månedene har han imidlertid vært involvert i kontroverser, som tapet av Ballon d'Or eller disiplinærstraff i LaLiga. Nå har de Mbappé.

Derfor vil de, til tross for at de ble avvist i fjor sommer, prøve igjen neste sommer for å overbevise Vinícius Jr. om å flytte til Saudi-Arabia, og tilbyr rekordsummen 350 millioner euro for å få ham til Al-Ahli. Det sier Ben Jacobs fra Givemesport at han har hørt fra kilder:

"Al-Ahli er laget i tankene, og grunnen til det er fordi du har Al-Ittihad som har Benzema, Al-Nassr som har Ronaldo, og for øyeblikket har Al-Hilal Neymar. Hvis Neymar drar, ser de etter Mo Salah."

Jacobs forklarer at saudierne ikke kommer til å betale frigjøringsklausulen på 1 milliard euro som Vinícius har i dag, men at de er villige til å tilby 350 millioner, noe som fortsatt vil gjøre ham til den dyreste signeringen noensinne. "Det er beløpet de tenker på for å prøve å få Real Madrid til å si 'vent litt'. Er det for godt til å si nei?'"