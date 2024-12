Vinícius skapte kontrovers igjen etter Real Madrids siste bortekamp

HQ

Vinícius Jr. utløste en ny kontrovers da Real Madrid besøkte Vallecas, en bydel sør i Madrid med et lag, Rayo Vallecano, som regelmessig spiller i førstedivisjon - og som for tiden har den tidligere Real Madrid-stjernen James Rodríguez, selv om colombianeren sjelden spiller lenger -.

Den spennende kampen endte uavgjort 3-3. Vinícius var involvert i noen av de mer tvilsomme handlingene: Etter at en forseelse fra Rayo ikke ble straffet med kort, konfronterte han dommeren og fikk selv rødt kort. Senere ble han utsatt for en foul som burde ha blitt dømt som straffespark i Real Madrids favør.

På slutten av kampen sang Rayo-fansen "Vinícius balón de playa", "Vinícius Beach Ball", og gjorde narr av tapet hans i årets Ballon d'Or løp. Da han forlot banen, svarte han Rayo -supporterne med å peke to fingre nedover, noe som betydde at Rayo Vallecano kunne rykke ned til andredivisjon.

Gesten ble fanget opp på TikTok og spredd på sosiale medier, og Martín Presa, president i Rayo Vallecano, fordømte handlingene hans på radiostasjonen COPE: "Jeg synes at disse holdningene, spesielt Vinicius', ofte ikke er passende".

"Jeg mener at fotballspillere til syvende og sist må være profesjonelle, og at slike holdninger overfor publikum på tribunen ikke bør forekomme", fortsatte han. Han la imidlertid til at klubben ikke kommer til å ta rettslige skritt mot den brasilianske spilleren overfor RFEFs (det spanske fotballforbundets) disiplinærkomité. Dersom de hadde funnet ham skyldig etter prosessen, kunne Vinícius ha blitt utvist i én kamp.

"Jeg synes det med andredivisjon er veldig stygt, enten det synges av en supporter eller sies av en profesjonell", sa Presa. En dag senere sang Barcelona-fansen det samme mot Leganés, etter at FC Barcelona tapte 1-0 mot et lag som i år rykket opp til førstedivisjon.