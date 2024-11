Rodri vant Ballon d'Or bare 41 poeng foran Vinícius Jr: Hele listen avslørt

HQ

Rodri Hernández vant Ballon d'Or forrige uke, takket være hans fremragende prestasjoner i Manchester City (Premier League-seier) og Spania (seier i UEFA Euro Cup). En seier som overrasket mange, etter at mange hadde antatt at trofeet ville gå til Vinícius Jr, som vant LaLiga og Champions League med Real Madrid.

Seremonien utløste en enorm kontrovers for Real Madrid, som bestemte seg for å ikke delta på seremonien i protest (president Florentino Pérez skal ha forbudt alle spillere og ansatte å delta, selv om noen likevel ønsket å delta, inkludert trener Carlo Ancelotti, som vant en pris). I dag har France Football som vanlig publisert fordelingen av stemmer, slik at vi kan se hvor mange stemmer hver spiller hadde.

Ballon d'Or 2024: hvor mange stemmer hver spiller fikk

Rodri med 1170 stemmer. Vinícius var svært nær, med 1129 stemmer, bare 41 stemmer mindre. Jude Bellingham var ikke så langt bak med 917 stemmer, og etter et stort gap finner vi Dani Carvajal med 432 poeng (spilleren som statistisk sett har vunnet flest trofeer: Liga, mesterskap og europacup, og som var en nøkkelspiller i dem alle).

I Ballon d'Or for kvinner vant Aitana Bonmatí sitt andre trofé med stor margin: 675 poeng, etterfulgt av Graham Hansen med 392 poeng og Salma Paracuello med 246 poeng.

Lamine Yamal triumferte i Kopa-prisen for unge spillere med 113 poeng, godt foran Arda Güler med 26 poeng.

Real Madrid antydet mellom linjene en slags konspirasjon mot klubben sin fra UEFAs side. Men som vi forklarte her, er avstemningsprosessen gjennomsiktig, og det er ikke rom for tvil om dens gyldighet. Carlo Ancelotti vant faktisk den første Johan Cruyff-prisen for managere noensinne med 118 poeng, foran Xabi Alonso (89 poeng) og Luis de la Fuente (63 poeng).