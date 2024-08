Vinn billetter til Borderlands

I forrige uke fikk vi den siste traileren for filmen Borderlands basert på Gearbox-spillene, og det virker som om mange er nysgjerrige på resultatet. Da er det kult at Nordisk Film har vært snille nok til å gi oss noen kinobilletter å dele ut.

HQ

Vi trekker fem heldige vinnere som vinner to billetter hver til Borderlands filmen. Alt du trenger å gjøre er å svare på quizen under. Vi trekker vinnerne den 7. august slik at de rekker premieren den 9. august om du/de vil. Og hvem vil vel ikke se Cate Blanchett, Jamie Lee Curtis, Kevin Hart, Ariana Greenblatt og (høre) Jack Black sin tolkning av dette sprø universet så raskt som mulig? Lykke til, alle sammen.