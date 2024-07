HQ

Det er bare seksten dager til vi får se om Cate Blanchett virkelig var Covid-gal da hun bestemte seg for å være med i den kommende Borderlands-filmen, eller om den faktisk er bedre enn mange av oss frykter. La oss markere anledningen ved å se det Lionsgate sier er den siste traileren for Borderlands.

Tror du Borderlands vil bli sammenlignet med The Last of Us og Fallout når den har premiere 9. august, eller vil den være mer som Assassin's Creed og Prince of Persia? Kanskje til og med Max Payne?