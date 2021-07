Vi fortsetter med sommerkonkurranser her på Gamereactor og denne gangen skal vi dele ut digitale koder til Call of Duty: Black Ops Cold War Ultimate Edition til PC. Premien er gitt av Activision.

For muligheten til å vinne trenger du bare å surfe innom vår konkurranseside og velge riktig svaralternativ til spørsmålet.

Lykke til!

Vi har også en konkurranse på gang hvor du kan vinne World of Warcraft: Classic - The Burning Crusade Digital Deluxe Edition, trykk her for å se hvordan du kan vinne.