Vinn den kule Nintendo Switch Rematch Glow-kontrolleren som lyser i mørket

I konkurransen jeg startet forrige mandag var/er det mulig å vinne Turtle Beach sin heftige Kone II Air-gamingmus, så denne uken er det tid for å rette fokus mot dere som foretrekker Nintendo sin nyeste konsoll.

Premien i denne konkurransen er nemlig en Nintendo Switch Rematch Glow Wireless Controller: Boo Hoo, og som navnet hinter til er ikke dette en vanlig kontroller. Denne røver kan blant annet friste med at den lyser i mørket, samtidig som den har ekstra knapper på baksiden. Derfor blir de tre spørsmålene du må svare på i kommentarfeltet denne gangen:

Hva heter spillene der Luigi jakter på spøkelser?

A) Boouigi

B) Mariobusters

C) Luigi's Mansion

Hvem stakk tilsynelatende et sverd gjennom brystet til Mario i en trailer for Super Smash Bros. Ultimate?

A) Luigi

B) Sephiroth

C) Princess Peach

Hvem er denne karen med sekk og lue på? Han ligner litt på nissen i grunn. Det er ikke han, det er...

A) Jon Blund

B) Kasper, Jesper og Jonathan

C) Sonic

Lykke til, alle sammen.