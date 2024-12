Vinn Turtle Beach sin heftige Kone II Air-gamingmus i Gamereactors julekalender

HQ

Jeg startet altså årets julekalender med å dele ut flere Harry Potter-spill til en håndfull av dere (vinnerne offentliggjøres så snart de har svart på meldinger fra meg), men man trenger jo også bra utstyr for å få mest mulig ut av opplevelsen sin. Derfor tenker jeg at vi nå kan dele ut en heftig godbit til en av dere som spiller på en sånn der PC.

Turtle Beach har nemlig vært snille nok til å gi meg en Kone II Air-gamingmus å belønne en av dere med. Denne koster rundt 1600 kroner de fleste steder her til lands, så vi snakker ikke om noe billig skrap her. Derfor er det jo ganske gøy at du kan være med i konkurransen ved å svare rett på de tre spørsmålene under i kommentarfeltet:

Hva heter hovedfiguren i Ratatouille / Rottatouille?

A) Remy

B) Rimi

C) Rottleif

Hvilket dyr kappløp mot skilpadden i eventyret?

A) En mus

B) En hare

C) En snegle

Hvem spiller den mannlige hovedrollen i The Beach fra 2000?

A) Kristofer Hivju

B) Svein Østvik

C) Leonardo DiCaprio

Lykke til, godtfolk!