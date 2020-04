Vinn en Animal Crossing: New Horizons-inspirert Switch-konsoll her!

Animal Crossing: New Horizons er nærmest det perfekte spillet til å unnslippe alle de dårlige nyhetene utenfor vinduet, og heller kose deg på din egen tropiske øy, som bare venter på å bli tilpasset og oppgradert akkurat som du har lyst til.

Så hvorfor ikke komme igang? Har du ikke spillet, eller i det hele tatt en Switch, så kan vi være til hjelp. Vi sparker nemlig i gang en ny konkurranse i samarbeid med Nintendo, hvor du har muligheten til å vinne en New Horizons-inspirert Switch-konsoll, hvor spillet naturligvis følger med, eller bare et separat eksemplar av spillet og et Animal Crossing-håndkle.

Det eneste du trenger å gjøre for å delta er å svare på følgende sprøsmål:

Om du hadde vunnet, hvordan vil din øy se ut i Animal Crossing: New Horizons, og hva skal den hete?

Vi gleder oss til å se svarene deres! Nedenfor kan du se bilder av premiene.

Dette er en nordisk konkurranse.

Her på Gamereactor lager vi innimellom en avtale med en partner om å lage en eller flere informative videoer om et bestemt produkt. Dette betyr at videoen her produseres i samsvar med Gamereactor-teamet, er sponset, og det kan du lese mer om ved å klikke på lenken over.