Vinn en Pokémon TCG: Scarlet & Violet - Paldea Evolved Elite Trainer Box

HQ

Godt over en måned har gått siden Silje fikk en eksklusiv titt på noen av kortene som finnes i Pokémon Trading Card Game: Scarlet & Violet sin Obsidian Flames-utvidelse, og i morgen slippes endelig hele greia. Dette feirer vi ved ha en konkurranse. Det er fortsatt litt tidlig ut å dele ut godbiter fra den kommende utvidelsen, så ved å svare på tre spørsmål har du i stedet mulighet til å vinne en Elite Trainer Box for junis Pokémon TCG: Scarlet & Violet - Paldea Evolved. Alt du trenger å gjøre for å være med er altså å svare på spørsmålene i konkurransen her innen klokken 18 den 17. august. Lykke til, alle sammen!