Eksklusiv sniktitt på tre av de nye kortene i Pokémon TCG: Scarlet & Violet - Obsidian Flames

HQ

Nylig annonserte The Pokémon Company den nyeste utvidelsen til det populære kortspillet Pokémon Trading Card Game, Obsidian Flames. Denne utvidelsen lanseres 11. august og nå har jeg fått en eksklusiv sniktitt på noen av kortene i settet. Passende nok er alle ildtyper, men før vi ser på dem er det på sin plass å inkludere litt mer informasjon om den kommende utvidelsen.

Glovarme glør lyser opp den beksvarte natten, og gnister flammer opp til et inferno når Charizard EX stormer frem med nyvunne krefter fra mørket! Det glitrende Terastal-fenomenet tilfører noen Pokémon EX, som Tyranitar, Eiscue og Vespiquen, med forskjellige typer enn det som er vanlig, mens Dragonite EX og Greedent EX viser mestring av sin egen indre styrke. For ikke å bli utkonkurrert lover Revavroom EX, Melmetal EX og flere lommemonstre å endre kampens gang i den nye utvidelsen.

Det er ikke så mye offisiell informasjon vi har ennå, men dette vet vi:

Settet inneholder over 190 kort. Diverse Tera EX-kort med krystallaktig utseende, inkludert et Darkness Charizard EX, mer enn 20 helt nye EX-kort med en ny vri på en gammel spillmekanikk, over 15 Trainer-kort og dusinvis av både pokémon- og Trainer-kort med spesielle illustrasjoner.

Dette er en annonse:

Og det oppsummerer vel ganske greit hva settet har å tilby. Her er kortene vi har fått lov til å avsløre:

Dette er en annonse:

Bildene taler for seg selv. Jeg gleder meg til å se resten av hva Obsidian Flames har å tilby. Det blir som sagt tilgjengelig 11. august i form av boosterbokser, single boostere, blisterpakker, ETB-er og Build & Battle-bokser.