Vinn en spesiell Avengers-inspirert PS4-konsoll i vår store konkurranse

Marvel-heltene har blitt fast inventar i populærkulturen gjennom både filmer og spill, og i Marvel's Avengers kan du leve ut dine Marvel-drømmer med et stort utvalg av helter, et utvalg som kommer til å vokse med tiden. Faktisk ankommer Kate Bishop allerede 8. desember som den første ekstrakarakteren.

Vi har i en stund nå planlagt en stor konkurranse, hvor du kan vinne en heftig premiepakke bestående av en spesielt designet PS4 Pro, Earths Mightiest Heroes-utgave av spillet til PS4, en spesiell Avengers-jakke og til og med Avengers-sokker.

Det eneste du trenger å gjøre for muligheten til å vinne herligheten er å svare på følgende spørsmål:

Hvilken Avengers-helt er din favoritt og hvorfor?

Du kan se bilde av konsollen, samt de andre premiene nedenfor. Vi trekker én heldig vinner snart, og gleder oss til å lese deres svar.

