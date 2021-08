Vinn koder til Back 4 Blood-betaen

Vi visste allerede at Back 4 Blood vil ha en åpen betatest som starter den 5. august, men akkurat hva den skal inneholde var ukjent frem til nå. I tillegg til å gi oss...

Undertegnede har ikke akkurat lagt skjul på at Back 4 Blood er ett av mine mest etterlengtede spill i år, men siden jeg ikke har en spill-PC blir det utelukkende spilling...

Back 4 Blood vil kreve en konstant internettilkobling for å spille ved lansering

den 22 juni 2021 klokken 10:28 NYHET. Skrevet av Silje Marie Ruud Slette

Det har kommet ganske mye informasjon om Back 4 Blood de siste ukene, og det fikk til og med et dedikert show på E3 i tillegg til at det dukket opp under Xbox og...