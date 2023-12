Vinneren av Marvel's Spider-Man 2 er kåret

HQ

Etter å ha startet konkurransen hvor en av dere kunne vinne Marvel's Spider-Man 2 har det nå vært en uke med et kommentarfelt fylt med interessante meninger og påminnelser om hva et bra superheltspill er. Som forventet dukket Rocksteadys Batman: Arkham Asylum og de andre spillene i den serien opp ganske ofte, samtidig som at de to første Spider-Man-spillene fra Insomniac også fikk mye ros. I tillegg var det hyggelig å se flere av dere forteller eller minne folk på at Infamous- og Prototype-spillene også er ganske kule. På toppen av det hele var det kult å lese noen fantasifulle ideer og Drakenbourgh som plutselig kom med "Bureau 13".

Som vanlig ble det derfor vanskelig å finne en vinner, men denne gangen er det Gringorilla som stikker av med premie. Gratulerer til deg, og tusen takk til alle dere andre som delte tanker og meninger.