Konkurranse: Vinn Marvel's Spider-Man 2

HQ

Så har jeg altså fått kontaktet vinneren av God of War: Ragnarök-konkurransen vår, noe som betyr at tiden har kommet for å rette fokuset mot året som har gått. Da snakker jeg selvsagt om PlayStation sitt største og mest etterlengtede 2023-spill: Marvel's Spider-Man 2. PlayStation 5-spillet har allerede satt salgsrekorder, men det er alltid noen der ute som ikke har kjøpt det enda eller bare har lyst å gi spillet i gave til en venn. Derfor vil jeg bare at du svarer på følgende spørsmål for å bli med i konkurransen om en kode til Marvel's Spider-Man 2:

Hva er det beste superheltspillet du har spilt eller hvordan ville ditt drømmesuperheltspill vært? Jeg vil selvsagt gjerne også lese begrunnelsen.

Denne konkurransen avsluttes neste fredag.