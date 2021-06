For cirka en uke siden kjørte vi i gang en konkurranse her på Gamereactor der vi skulle dele ut koder til Call of Duty: Black Ops Cold War til PlayStation (4 og 5).

Nå er det på tide å annonsere vinnerne og de er:

Kverulant1

slabbedask

Dere vil få kodene på PM her på Gamereactor snarest.

Takk til alle som deltok, det kommer flere konkurranser i løpet av sommeren, så følg med!