Vinnie Jones leder World of Tanks 2023 Holiday Ops-arrangementet

HQ

Et av høydepunktene før jul hvert år er å se hvem Wargaming har bestemt seg for å samarbeide med til det årlige Holiday Ops -arrangementet. Tidligere har dette inkludert Arnold Schwarzenegger, Chuck Norris og Milla Jovovich, og i 2023 fortsetter de med enda en person som regnes som en tøffing.

Den tidligere fotballspilleren og skuespilleren Vinnie Jones blir nemlig stjernen i årets Holiday Ops. Han kommer til World of Tanks, World of Tanks Blitz og World of Tanks Modern Armor som kommandørkaptein med mannskap, og han tar også med seg en rekke nye utfordringer og oppdrag som spillerne kan løse for å få ekstra belønninger og tilpasningsartikler.

I en kommentar til World of Tanks uttalte Jones følgende: "Du hørte riktig, jeg legger godteristokkene på hylla for godt og slutter meg til de fantastiske World of Tanks -spillerne i Holiday Ops 2024. Mine dager med å 'korrigere' folk på den slemme listen er over. Nå er jeg kommandant på World of Tanks, og det blir 'Jingle-Bells' hele veien!"

Holiday Ops starter 1. desember 2023 og vil være tilgjengelig på alle plattformer. Se traileren for samarbeidet nedenfor.