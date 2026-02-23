Vinter-OL 2026 er offisielt over, og overleveringen går til de franske Alpene i 2030

HQ

Vinter-OL 2026 i Milano-Cortina ble offisielt avsluttet søndag, og under avslutningsseremonien ble det olympiske flagget senket og overlevert til Frankrike, fordi vinter-OL 2030 vil finne sted i de franske Alpene, mellom 1.-17. februar 2030.

Avslutningsseremonien ble avsluttet med en versjon av La Marseillaise, før en video som bokstavelig talt viste en ny daggry i de franske Alpene, før den tradisjonelle flaggoverrekkelsen og slukkingen av de to OL-kjelene, den ene på Arco della Pace i Milano og den andre på Piazza Dibona i Cortina d'Ampezzo.

IOC-president Kirsty Coventry erklærte deretter lekene for avsluttet: "I tråd med tradisjonen oppfordrer jeg verdens ungdom, og alle dere som er her i kveld, til å samles om fire år i de franske Alpene for å feire de 26. olympiske vinterlekene sammen med oss alle. Vi ses i 2030."

"Flammen kan snart være slukket, men dens lys vil forbli hos oss: i hvert barn som inspireres til å drømme stort. I hver eneste person som blir minnet på at mot og godhet fortsatt betyr noe. De olympiske leker vil fortsette å være et sted der idrettsutøvere kan inspirere verden gjennom idrett: fritt, trygt og med stolthet", la Coventry til i sin tale, med den kontroversielle diskvalifiseringen av den ukrainske utøveren Vladylsav Heraskevych fortsatt fersk.