Vinteren kommer til Fortnite med dedikert Game of Thrones-samarbeid

Verdenen til Fortnite er fylt til randen med fantastiske og rare samarbeid. Snart vil dette bare utvides ytterligere, ettersom det nå har blitt avslørt at Game of Thrones vil krysse over til Fortnite metaverse.

I skrivende stund er det bare en kort teaser for samarbeidet som har blitt delt offisielt, med en melding fra en ravn som ganske enkelt sier "Winter is coming". Vi vet imidlertid stort sett hva denne crossoveren vil føre til, ettersom den siden har blitt delt av Fortnite lekkasjekontoer som HypeX, som har presentert Jon Snow- og Night King-skinnene for spillet.

De er omtrent som du ville forvente fra Game of Thrones i Fortnite, med Kit Harringtons barskt snakkende helt og hans viktigste nemesis presentert i all sin svartkledde skinnprakt. Sjekk ut skinnene nedenfor.

Det vi faktisk ikke vet er når samarbeidet offisielt vil debutere, men lekkasjer har uttalt at det vil komme senere i dag, og at til tross for at vi ikke kan vise et slikt skinn ennå, vil det også være et Mother of Dragons, Daenerys Targaryen-skinn også.