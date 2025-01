Virgil van Dijk følte Manchester United ble "respektløst behandlet" før uavgjortkampen

HQ

Manchester United spilte en av sesongens bedre kamper på Anfield, mot Liverpool. Kampen endte 2-2, og United hadde mange muligheter til å ta seieren mot Europas kanskje beste lag for tiden. Mange trodde det ville bli en enkel kamp, med tanke på de katastrofale resultatene United har hatt, men ikke Virgil van Dijk.

Den nederlandske forsvarsspilleren sa faktisk at Manchester United ikke ble respektert, ifølge Bein Sports: "Føler jeg at United ikke ble respektert? Ja, det føler jeg. Jeg hørte på pressekonferansen at noen spurte om vi kom til å rotere spillere mot United. Jeg ble sjokkert. Det er en av de største kampene i sesongen, og United vil alltid gjøre det tøft. Jeg ble overrasket over å høre det.

Van Dijk berømmet rivalene, som tok ledelsen tidlig og senere hentet inn to baklengsmål, noe som fratok Liverpool to poeng. "Vi spiller mot en god motstander. Jeg tror alle fra omverdenen glemmer det, etter lyden som hadde gått rundt før kampen å dømme. De har gode spillere".

"De er åpenbart i utvikling, akkurat som oss, men de gjorde det vanskelig for oss", erkjente van Dijk, samtidig som han forsvarte sin lagkamerat Trent Alexander-Arnold, som spilte en dårlig kamp og ble fornærmet på stadion og hånet av pressen i etterkant. "Jeg er fornøyd med prestasjonen hans. Trent har sine egne folk rundt seg, familien sin, og vi er der også".