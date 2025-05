Virtua Fighter 6 vil bli kansellert hvis Sega ikke er fornøyd med resultatet

HQ

En av de mange klassiske spillseriene som Sega nå planlegger å gjenopplive, er den stadig populære Virtua Fighter. Den siste nummererte tittelen i serien er Virtua Fighter 5, som opprinnelig ble utgitt i japanske spillehaller i 2006 og siden har blitt utgitt i en rekke oppdaterte utgaver, men ingen nye spill.

Det betyr at det er som å starte fra scratch igjen, ettersom ingen gamle ressurser kan brukes i det nye spillet, som vi for enkelhets skyld kaller Virtua Fighter 6. Seriens skaper, Yu Suzuki, forlot Sega for lenge siden, og det nye spillet vil bli utviklet av Ryu Ga Gotoku Studio, best kjent for Yakuza/Like a Dragon -spillene, i stedet for Sega AM2.

Presset er åpenbart høyt, men Ryu Ga Gotoku Studios sjef Masayoshi Yokoyama nærmer seg oppgaven med den største respekt, og sier i et intervju med Famitsu (takk EventHubs) at det må være bra, ellers vil de forlate prosjektet :

"Hvis det begynner å føles som om det ikke blir bra nok, kommer vi bare til å stoppe prosjektet midtveis. Så seriøse er vi med det."

Produsent Riichirou Yamada deltar også i intervjuet, og sier at han vil gjøre alt han kan for å sikre at prosjektet ikke blir avlyst :

"Hvis Yokoyama bestemmer seg for å stoppe det, stopper det virkelig bare sånn uten videre, så jeg legger mye energi i å sørge for at det ikke skjer."

Kort sagt, Virtua Fighter 6 ser ut til å være i svært ambisiøse hender, og Yokohama avslutter med å forklare at de er "veldig seriøse med å lage noe som ikke har blitt laget før". Det lover godt, for å si det mildt.