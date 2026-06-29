Virtua Fighter: Crossroads presenterer sin nye karakter, Bakunawa Killer

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Det er fortsatt lang tid igjen før vi får se den etterlengtede neste utgaven i den realistiske kampspillserien Virtua Fighter, Virtua Fighter Crossroads, som er planlagt utgitt i 2027. RGG Studio ønsker imidlertid å begynne å gi oss en forsmak på denne nye utgaven, som vil legge større vekt på fortelling og historie enn å bare fokusere på den realistiske kampsportopplevelsen som serien er kjent for.

De har nå sluppet en ny trailer som introduserer en ny karakter vi vil kunne spille som i Crossroads. Dette er Bakunawa Killer, en mystisk, maskert skikkelse som ser ut til å stå bak angrepene på kampsportutøvere i den fiktive byen Vilasapara, der spillets handling utspiller seg.

Bakunawa Killer ser ut til å bruke en kampstil basert på klassisk østlig kampsport, som om han var en kung fu-mester. I traileren kan vi også se Pai Chan og Cielo Salinas på jakt etter ham, mens han mesterlig beseirer andre krigere. Ta en titt nedenfor.