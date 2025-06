Virtus.pro benker FL4MUS og signerer hans erstatning

HQ

Virtus.pro har kunngjort et par endringer i sin aktive Counter-Strike 2 vaktliste. Det russiske laget har bestemt seg for å benke en av kjernespillerne sine og har allerede bestemt seg for en erstatning for dem også.

Timur "FL4MUS" Marev blir fjernet fra den aktive oppstillingen, alt av følgende grunn, som forklart av administrerende direktør Nikolai Petrossian.

"Timur er en talentfull spiller og en flott lagkamerat. Dessverre tillot ikke omstendighetene oss å nå målene vi hadde satt oss tidligere. Likevel er jeg sikker på at Timur fortsatt har potensial til å gjøre seg bemerket på den store scenen."

Når det gjelder hvem som blir introdusert som erstatning, kommer Ilya "Perfecto" Zalutskiy tilbake til aktivt spill etter en periode på Cloud9s benk. Han vil overta FL4MUS 'plikter og rolle, og når det gjelder hvorfor Perfecto ble valgt, går forklaringen fra Petrossian som følger :

"CS-fans kjenner Ilya som en av de beste ankerspillerne i verden. Hans ankomst vil tillate oss å omfordele roller i spillet og bidra til å frigjøre det fulle potensialet til spillerne våre."

V.P legger også til at med denne endringen i bøkene, er det ingen ytterligere planlagte trekk for CS2-oppstillingen, noe som betyr at vi kan forvente å se denne troppen på IEM Köln og Esports World Cup.