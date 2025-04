Virtus.pro deler veier med Counter-Strike 2 trener Pashanoj

HQ

Virtus.pro har gjort et trekk i arbeidet med å forbedre resultatene til sitt Counter-Strike 2 -lag. Organisasjonen har bestemt seg for å skille seg fra trener Pavel "PASHANOJ" Legostaev, en person som har vært en del av laget i nærmere to år, om enn i utgangspunktet i rollen som analytiker før han ble forfremmet til hovedtrenerjobben i september 2024.

Når det gjelder hvorfor V.P. har bestemt seg for å gå videre fra Pashanoj, er den siste tidens dårlige resultater utvilsomt en medvirkende faktor, ettersom laget ikke har klart å gjøre et skikkelig innhogg mot de beste lagene og spillerne rundt om i verden.

V.P.s administrerende direktør Nikolai Petrossian har uttalt seg om overgangen fra Pashanoj: "De siste ukene har vist at laget trenger et nytt trenerperspektiv, spesielt med tanke på målene våre for den kommende sesongen. Pavel oppfylte sitt ansvar og støttet laget i en overgangsfase, men videre fremgang krever nå en annen tilnærming. Vi takker Pasha for hans tid i klubben og ønsker ham lykke til i fremtiden."

Det er ingen nyheter om den nye treneren ennå, men vi har fått beskjed om at vi kan forvente informasjon om dette veldig snart.