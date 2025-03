Virtus.pro er Overwatch Champions Series Stage 1 EMEA-seierne

HQ

Den første fasen av 2025 Overwatch Champions Series har kommet til en slutt for EMEA- og Nord-Amerika-regionene. Etter noen slitsomme uker med action har to vinnere blitt kåret, og halvparten av de deltakende lagene for Champions Clash har blitt låst inn.

For EMEA-regionen var det Virtus.pro som kom ut på toppen, etter å ha beseiret Al Qadsiah i den store finalen på en 4-2 måte. Dette resultatet betyr at begge har stanset billettene til Champions Clash, og i likhet med tredje- til sjetteplasseringene The Ultimates, Twisted Minds, Gen.G Esports, og Team Peps, vil vinneren og andreplassen være tilbake for Stage 2 i fremtiden. Både Team Vision og Sakura Esports må forsvare sin plass i OWCS ved å delta i kampene på Relegation.

Ser vi på Nord-Amerika, viste NTMR seg også å være en dominerende styrke ved å overvinne Spacestation Gaming i finalen på en 4-2 måte også. Begge lagene er nå låst inne for Champions Clash, så vel som Stage 2 av OWCS, som er Team Liquid, Timeless, Avidity, og Rad Esports. Shikigami og Amplify må begge forsvare sine plasser i toppdivisjonen i nordamerikansk Overwatch esports ved å kjempe det ut i Relegation kamper.

De fire andre lagene som dukker opp på Champions Clash vil være vinnerne og andreplassene i Kina- og Asia-avdelingene. Vi venter på disse resultatene, men det er god tid til å få dem, siden arrangementet er planlagt til 18.-20. april.