Virtus.pro forfremmer ProbLeM til å fungere som Counter-Strike 2 midlertidig trener

Virtus.pro er et av mange lag hvis 2026-sesong har startet med å dukke opp på BLAST Bounty Winter 2026 denne uken, men det gjør det svekket ettersom troppen faktisk ikke har en permanent hovedtrener.

Laget konkurrerer uten en person ved roret som kan hjelpe dem med å oppnå de riktige resultatene og prestasjonene, og derfor har Virtus.pro kommet frem til den løsningen at inntil man finner en permanent trener, og den rette personen for jobben, vil man i stedet støtte seg på en person som man kjenner.

Teamet har bestemt seg for å promotere Dmitriy "ProbLeM" Martynov til å fungere som midlertidig hovedtrener. Etter tidligere å ha jobbet med V.P.Prodigy, ProbLeM vil få i oppgave å lede hovedlaget i en periode som er uklar, med sin første planlagte kamp som skal skje i morgen 14. januar.

Det er uklart hvem V.P. ser for seg for jobben på lang sikt, men med CS2 -planen som en ikke-bremseaffære for 2026, er det ikke akkurat et perfekt tidspunkt å introdusere noen til organisasjonen.