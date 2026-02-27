Virtus.pro forplikter seg til Honor of Kings esports ved å signere Ex-Twisted Minds-troppen
Det ser ut til at den østeuropeiske organisasjonen er klar for sin opptreden på Esports World Cup.
Virtus.pro har signalisert sin tilbakevending til en verden av konkurransedyktig Honor of Kings, da den østeuropeiske organisasjonen nå har signert en ny liste som består av Ex-Twisted Minds-teamet. Årsaken til signeringen er sannsynligvis delvis ned til det stadig tettere Esports World Cup, ettersom V.P fortsetter å posisjonere seg som en av de største organisasjonene på festivalen og uten tvil en favoritt til å utfordre Team Falcons i det overordnede klubbmesterskapet som spenner over alle de forskjellige turneringene som blir omtalt over 20+ spill.
I henhold til Honor of Kings, laget som V.P har signert inkluderer følgende personer :
- Giorgio "Nighty" Hu
- Zhang "Roc" Peng
- Martin "Hailang" Raza
- "TGold"
- Ryan "Clue" Maaroufi
- Xu "Xu" Ruoran
- Sabrina "Sya" Starke som lagets manager
Vi forventer at laget skal representere V.P i den kommende Honor of Kings -sesongen, som begynner med Major League Spring 2026-arrangementet fra 12. mars.