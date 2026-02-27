Virtus.pro forplikter seg til Honor of Kings esports ved å signere Ex-Twisted Minds-troppen

HQ

Virtus.pro har signalisert sin tilbakevending til en verden av konkurransedyktig Honor of Kings, da den østeuropeiske organisasjonen nå har signert en ny liste som består av Ex-Twisted Minds-teamet. Årsaken til signeringen er sannsynligvis delvis ned til det stadig tettere Esports World Cup, ettersom V.P fortsetter å posisjonere seg som en av de største organisasjonene på festivalen og uten tvil en favoritt til å utfordre Team Falcons i det overordnede klubbmesterskapet som spenner over alle de forskjellige turneringene som blir omtalt over 20+ spill.

I henhold til Honor of Kings, laget som V.P har signert inkluderer følgende personer :



Giorgio "Nighty" Hu



Zhang "Roc" Peng



Martin "Hailang" Raza



"TGold"



Ryan "Clue" Maaroufi



Xu "Xu" Ruoran



Sabrina "Sya" Starke som lagets manager



Vi forventer at laget skal representere V.P i den kommende Honor of Kings -sesongen, som begynner med Major League Spring 2026-arrangementet fra 12. mars.