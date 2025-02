Virtus.pro går inn i Marvel Rivals esports med seks spillerliste

HQ

Siden Marvel Rivals fremdeles er veldig, veldig nytt, har det egentlig ikke en konkurransedyktig scene til tross for at det er vertskap for en og annen turnering og har en rangert stige for spillere å komme seg opp. Imidlertid er det klare forhåpninger om at dette spillets esports-divisjon vil eksplodere veldig snart, og med dette er tilfelle ser vi allerede noen organisasjoner som forplikter seg til helteskytteren.

Et slikt eksempel er Virtus.pro, som nå har avduket og kunngjort en helt ny konkurransedyktig vaktliste som er ment å konkurrere i Marvel Rivals esports. Troppen har noen friske ansikter, men også noen få individer som Overwatch esportsveteraner kan kjenne igjen.

V.P Marvel Rivals laget ser ut som følger :



Finnbjörn "Finnsi" Jónasson



Arthur "dridro" Szanto



Mikkel "Sypeh" Klein



Andreas "Nevix" Karlsson



William "SparkR" Andersson



Philip "phi" Handke



Når vi snakket om å forplikte seg til Marvel Rivals, uttalte V.P-sjef Nikolai Petrossian: "Spillet tiltrakk seg raskt et betydelig publikum etter utgivelsen. Vi har signert en veldig sterk liste som er i stand til å konkurrere om topplasseringer i store turneringer. Lagets mål er å vinne debutarrangementet og sette tempoet for fremtidige prestasjoner.

"Vekstdynamikken på scenen, sammen med lagets suksess i år, vil hjelpe oss med å finpusse planene våre for videre utvikling i denne retningen."

Synes du det er for tidlig eller akkurat riktig tidspunkt for organisasjonene å signere Marvel Rivals lag?