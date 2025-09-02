Virtus.pro gjør en rekke endringer i sitt Counter-Strike 2

HQ

I et forsøk på å forbedre resultatene i den konkurransedyktige Counter-Strike 2 verden, Virtus.pro har kunngjort en rekke endringer i laget sitt. Justeringene vil se noen spillere flytte fra den aktive vaktlisten, mens andre blir lagt til, og lederrollen i spillet blir også gitt andre steder.

For det første har Denis "electroNic" Sharipov blitt flyttet til benken, og avsluttet rundt en 16-måneders periode på hovedlisten. Deretter har David "n0rb3r7" Daniyelyan blitt lånt ut til HOTU, og avslutter en lang periode med inaktivitet på lagets benk.

For å fylle tomrommet på den aktive listen har Vadim "tO0RO" Arkov blitt forfremmet fra V.P Prodigy, noe som gjør for denne unggutten første gang i hovedtroppen til et CS2-lag. Og til slutt har Ilya "Perfecto" Zalutskiy blitt forfremmet til lederrollen i spillet, med V.P som forklarer sin begrunnelse for dette valget som følgende :

"Etter grundige diskusjoner i teamet ble vi enstemmig enige om at Ilya "Perfecto" Zalutskiy er den beste kandidaten for rollen som kaptein og vil påta seg IGL-oppgaver i de kommende turneringene.

"Vi er sikre på at hans enorme profesjonelle erfaring, dype forståelse av spillet og lederegenskaper vil bidra til å stabilisere lagets spill og resultater!"

Tror du disse endringene vil være til det bedre for Virtus.pro?