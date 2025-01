Virtus.pro låser sitt Rainbow Six: Siege -lag i ytterligere to år

HQ

En av de Rainbow Six: Siege konkurransedyktige troppene som har vært sammen i lengst tid, er uten tvil Virtus.pro-laget. Kjernenheten har konkurrert sammen siden 2022, og det har tydeligvis vært et vellykket forsøk, ettersom organisasjonen har bundet laget og spillerne sine i ytterligere to år.

Selv om Virtus.pro's R6S-tropp ikke har vært en dominerende kraft i konkurransescenen, har troppen alltid opprettholdt en posisjon i det øvre sjiktet, med nylige prestasjoner, inkludert tredjeplassresultater på 2024 Six Invitational, Europe League 2024, og Montreal Major i november. Det store spørsmålet nå er om laget kan opprettholde denne prestasjonen eller til og med overgå den i 2025 Six Invitational, som starter om noen dager.

I henhold til hvem Virtus.pro har låst ned, er det fulle utvidede laget som følger:



Pavel "p4sh4" Kosenko



Dmitry "Alltid" Mitrahovich



Danila "dan" Dontsov



Danil "JoyStiCK" Gabov



Artur "ShepparD" Ipatov



Eugene "karzheka" Petrishin (trener)



Eugene "Zheka" Bokhanov (analytiker)