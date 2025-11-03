Virtus.pro overvinner Twisted Minds for å bli kronet PUBG Global Series 10-mestere

HQ

Virtus.pro kom så nær å tjene et PUBG Global Series -trofé i oktober da det falt ved det siste hinderet og tapte Series 9 grand finale til Twisted Minds. Det skjedde ikke en gang til.

I løpet av helgen, som en del av Series 10, klarte Virtus.pro å overvinne Twisted Minds og sikre seg pokalen. Alt i alt ble det en ganske overbevisende seier, da V.P oppnådde 157 poeng, noe som ga en god luke til Twisted Minds på andreplass med 135 poeng.

Dette er årets siste PUBG Global Series -turnering, og nå rettes blikket mot PUBG Global Championship 2025, som arrangeres i Thailand mellom 28. november og 14. desember. Det er unødvendig å si at både V.P og Twisted Minds vil være lag å følge med på under arrangementet.