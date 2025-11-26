Virtus.pro signerer ex-Team Liquid-spiller til Dota 2 vaktliste

HQ

Virtus.pro har gjort en endring i Dota 2 -laget i løpet av en kort periode med nedetid når vi kommer stadig nærmere DreamLeague Season 27 -turneringen mellom 10. og 21. desember.

Etter å ha skilt seg med Nikita "Daxak" Kuzmin tilbake i begynnelsen av november, har organisasjonen nå utnevnt en erstatningsspiller, og dette er den tidligere Team Liquid -stjernen Jonáš "SabeRLight-" Volek. Han blir med på laget i posisjon 3 og vil se etter å hjelpe det med å komme tilbake til formen og komme tilbake til de vinnende måtene det kjente på slutten av 2010-tallet.

I forbindelse med signeringen av SabeRLight uttalte Virtus.pro: "[SabeRLight] er en erfaren spiller med et solid rykte på den internasjonale scenen. Gjennom hele karrieren har han konkurrert for TSM, Shopify Rebellion og Team Liquid. I løpet av sin tid med Liquid hadde Jonas en sterk 2025-sesong, og bidro til lagets seire i tre store turneringer."

Tror du introduksjonen av SabeRLight vil forbedre Virtus.pro's resultater i Dota 2?