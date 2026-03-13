Virtus.pro styrker sitt Counter-Strike 2 -team med to akademiopprykk

HQ

Virtus.pro gikk gjennom en kort periode i slutten av 2023 da den vant noen få store titler i verden av konkurransedyktig Counter-Strike, en noe overraskende affære ettersom laget stort sett har hatt en flekkete rekord i esport. Naturligvis gjør V.P det de kan for å stemple navnet sitt på det konkurransedyktige rommet, og det siste trekket på denne fronten inkluderer forfremmelse av to spillere opp fra akademiteamet.

Både Aleksandr "AquaRS" Kovalev og Dias "F0R3VER" Kutubay er blitt løftet fra andredivisjonslaget opp til hovedlisten, og fyller flekker som ellers har blitt stående åpne i litt tid.

Hvordan disse akademistjernene vil prestere i de største turneringene gjenstår å se, og når dette vil bli tilfelle er uklart, ettersom V.Ps viktigste CS2-lag på grunn av den turbulente endringsperioden ikke er planlagt for en konkurransedyktig opptreden i den nærmeste fremtiden.