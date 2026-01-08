Visste du hva "i" i NiGHTS står for? Kazuyuki Hoshino minner oss på det på en nydelig måte

HQ

Kazuyuki Hoshino er karakterdesigner og art director for Sonic Team. Du kjenner ham sannsynligvis som designeren av elskede Sonic the Hedgehog-figurer som Amy Rose og Metal Sonic, men han var også sentral i skapelsen av Sega Saturns kultklassiker NiGHTS into Dreams fra 1996, der han designet Elliot Edwards, Claris Sinclair og flere andre.

Som en liten nyttårsinnslag delte han noe om NiGHTS for dem som ikke vet det, eller kanskje ikke husker det lenger: betydningen av den lille "i"-bokstaven i logoen.

Fra Hoshino-sans egen X :

"Trivia :

I logoen min er det bare 'i' som er skrevet med små bokstaver.

Den representerer en liten 'kjærlighet' (uttales [aɪ] på japansk) som så vidt har begynt å blomstre mellom Elliot og Claris: en liten kjærlighetshistorie".

Visste du om dette? Nå er vi sikre på at du alltid vil skrive det riktig.