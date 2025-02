Vladimir Gaidenko gir en mesterklasse om Larian Studios' narrative design i Baldur's Gate 3: "scripting the unscriptable"

HQ

På DevGAMM Gdańsk delte Larian Studios' skriptforfatter Vladimir Gaidenko verdifull innsikt i narrativ design i Baldur's Gate III. Han understreket viktigheten av "hva om"-tilnærmingen, som inviterer utviklere til å utforske ulike utfall ved å spørre: "Hva om denne hendelsen utspiller seg annerledes?" Denne metoden forbedrer den forgrenede historiefortellingen, og sikrer mer virkningsfulle spillervalg og realistisk narrativ flyt.

Gaidenko forklarte at Larians arbeidsflyt for oppdragsdesign innebærer å skape detaljerte, ikke-lineære historier der hver beslutning har betydning. "Nøkkelen til forgrenede historier er å spørre hva som vil skje videre", sa han, og understreket viktigheten av å knytte hver handling til en logisk konsekvens.

Han fremhevet også behovet for grundig dokumentasjon, med et tydelig system for sporing av narrative forgreninger. Larians oppdragsdesignere bruker omfattende regneark og omhyggelig planlegging for å sikre konsistens.

Gaidenko anbefalte håpefulle utviklere å utnytte spillernes tilbakemeldinger under tidlig spilltesting. På den måten kan teamene finpusse fortellingene basert på erfaringer fra den virkelige verden, noe som gjør dem mer engasjerende. "Test historiene dine tidlig, og slutt aldri å spørre hva om", konkluderte han.

Vladimir var glad for å kunne diskutere alt dette og mer til på Gamereactors kamera rett etter arrangementet, ettersom vi dekker konferansen på stedet i Gdańsk. Et intervju som vi vil dele med deg veldig snart.